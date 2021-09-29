ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و1052 إصابة كورونا و904 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 799,849
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الفراية يعلن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية ومباشرة العمل بها
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