أجواء خريفية معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا في المرتفعات

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 27، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.

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