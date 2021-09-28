وزير النقل يوضح إجراءات عودة رحلات الملكية إلى سوريا الاحد

صرح وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، اليوم الثلاثاء، إن شركة الملكية الأردنية ستستأنف عودة رحلاتها إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل للموافق الثالث من تشرين الأول المقبل.

وأكد عزايزة، في بيان صحفي، أن عودة حركة الطيران تشترط الالتزام بكامل الشروط التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية المتبعة.

وأضاف أنه على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة بنتيجة سلبية، بالإضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكية علياء الدولي وعدم مغادرته المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص، وأن تكون سلبية.