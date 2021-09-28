مدعي عام النزاهة يوقيف شخصا زوّر تقارير طبية لفتاة 15 يوما

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا بمركز اصلاح وتأهيل ماركا زوّر تقارير طبية لفتاة، لمساعدتها بالحصول على وظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية كحالة انسانية ، الّا أن الديوان اكتشف التزوير.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفسا،د في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيفه بتهمة جناية التزوير لأنه أحضر للفتاة تقارير طبية تحمل تواقيع اطباء عيون واختام لأحد المستشفيات الحكومية جميعها مزوّرة مقابل مال تقاضاه.

يذكر أن الهيئة كانت أحالت هذه القضية للنيابة العامة في وقت سابق .

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