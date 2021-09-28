لان اسعارها معتدلة.. تجار الألبسة يترقبون عودة الشحن مع سوريا

اعلن نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، اليوم الثلاثاء، إن تجار الألبسة يترقبون، عودة حركة الشحن بين الأردن وسوريا.

وأضاف علان، أن عودة حركة الشحن، بين الأردن وسوريا، تمنح خيارات إضافية لتجار الألبسة، وتوفر لهم بضائع بكلف أقل، إضافة إلى السرعة في تسليمها.

وأوضح أن هنالك إضطرابا في الشحن من الصين، وإلغاء لكثير من الرحلات، إضافة إلى الأجور المرتفعة، مما صّعب عملية الاستيراد على التجار، خلال الفترات الماضية.

وأعتبر نقيب تجار الألبسة، أن الحكومية معنية بتسهيل الإجراءات مع الجانب السوري، إضافة إلى الجانبين المصري والتركي، وتمييز هذه الأسواق عن غيرها.

وبحسب علان، فإن السوق السوري يمتاز بأنه واعد وقوي، كما أن تجار الأردن اعتادوا على الاستيراد منه، بشكل كبير.

وأشار إلى أنه على الحكومة، أن تأخذ بعين الاعتبار، أن الأسواق المجاورة للأردن، أقوى من سوقنا المحلي، مما يحتم عليها إعادة النظر مع دول الجوار، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون.