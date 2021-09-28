فى ذكرى رحيله الــ 51.. وقائع الساعات الأخيرة فى حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كما رواها محمد حسنين هيكل / فيديو
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جرينتش+2 07:17
سفير السلطة لدى تركيا يوضح قضية اختفاء الفلسطينيين فيها
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