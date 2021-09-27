وزير الداخلية: لا حاجة لأخذ موافقة لمن يرغب بالمغادرة الى سوريا/ فيديو

قال وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، إنه بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا فلم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا.

وأضاف في تصريح لقناة “المملكة”: “التقييم الأمني بأن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا، الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا لكن الحركة من سوريا إلى الأردن تمت كما هي في المصفوفة التي جرى الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري.”

“الحافلات الأردنية أيضا تستطيع الذهاب والقدوم في أي وقت مع ضرورة تلقي جرعتي المطعوم (…) سيارات الصالون تحديدا بحاجة إلى منصة خصوصية لتنظيم الدور لهذه السفريات على خط عمان الشام.” وفق الفراية

وأكد أن أمورنا اللوجستية جاهزة على المعبر قبل هذا القرار، وتم التأكد منها مسبقا.

وأكد أن قرار فتح معبر جابر مع سوريا جاء استئنافا للقرار الذي جاء في بداية شهر تموز/يوليو وبتوجيه من رئيس الوزراء بهدف تسهيل الحركة التجارية وحركة الركاب بين الأردن وسوريا.

وكان الوزير الفرايه قد قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وأضاف أن القرار بطبيعة الحال وبالدرجة الأولى لتسهيل حركة الشحن وإلغاء نظام الـ back to back .

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