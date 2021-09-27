في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا "فلسفة الضرورة" في انجاب خليفة لـ عبد الناصر؟؟ بقلم: فهـــد الريمـــــاوي
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لتنشيط الحركة التجارية والسياحية الاردنية – السورية.. وزير الداخلية يقرر اعادة فتح مركز حدود جابر بعد غد الاربعاء
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