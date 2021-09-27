لتنشيط الحركة التجارية والسياحية الاردنية – السورية.. وزير الداخلية يقرر اعادة فتح مركز حدود جابر بعد غد الاربعاء

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء، ووفق مصفوفة الاجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية ،في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة، وهو الامر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي.

وقد رحب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، قرار الحكومة إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر)، وقال الكباريتي في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، إن فتح الحدود مع سوريا، قرار بالاتجاه الصحيح لتنشيط الحركة التجارية من جهة، وحركة الترانزيت من الاراضي الأردنية إلى دول الجوار، من جهة أخرى، إضافة لتصدير السلع والمنتجات الأردنية إلى دول أوروبا ولبنان.

وأضاف إن “العلاقات الأردنية السورية تربطها مصالح مشتركة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات اللوجستية والنقل البري والترانزيت”، مشيراً إلى أن إغلاق مركز حدود جابر، أثّر سلباً على الحركة التجارية والاقتصادية للبلدين الشقيقين.

بدء اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لتعزيز التعاون

هذا وقد بدأت في عمّان، اليوم الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.

ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه والري محمد النجار والنقل وجيه عزايزة والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل.

وكان الوفد السوري قد وصل صباح الاثنين، عبر مركز جابر-نصيب الحدودي، لمناقشة عدة ملفات، منها الطاقة والمياه والنقل، وملف الزراعة والمنتجات الأردنية التي تخرج من الأردن إلى سوريا ومن سوريا إلى الدول الأوروبية”.

رئيس هيئة قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، قال إنّ الأسبوع الحالي سيكون هناك لقاءات مع الجانب السوري، لمناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين الجانبين.

“نتفاءل في مدة قريبة جدا أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين أن هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سوريا.” وفقا للحباشنة.