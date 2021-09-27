في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا "فلسفة الضرورة" في انجاب خليفة لـ عبد الناصر؟؟ بقلم: فهـــد الريمـــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 02:13
في ذكرى رحيله الـ 51.. عبد الناصر في أدبنا الفلسطيني – منطقة 48
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني