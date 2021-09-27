المحامي حسن سبانخ يجرجر عادل إمام في المحاكم

أثار فيلم “الأفوكاتو” للفنان عادل إمام والذي عرض في 1984، الجدل عند عرضه، حيث شهد 400 محام على مقاضاة العمل بتهمة إهانة مهنة المحاماة، حسب ما تم نشره في جريدة “الجمهورية” بتاريخ 9 مارس 1984.

فيلم (الأفوكاتو) الذي عرض في عام 1984، دارت أحداثه حول محامٍ يدعى حسن سبانخ ،أدى دوره الفنان عادل إمام، يقضي عقوبة الحبس لمدة شهر بسبب إهانته للمحكمة في أحد القضايا، حيث يدخل سبانخ في علاقات أبرزها مع تاجر المخدرات حسونة محرم، وسليم أبو زيد أحد مراكز القوى، حيث يلعب سبانخ على الجميع، ويبدأ في تحريك النظام القضائى فى مصر.

وقال أحد المحامين إن السب والتشهير الذي حدث في الفيلم، هو طعن في رجال القضاء والمحامين والسلطة التنفيذية كلها.

وقد أثارت القضية غضب الجميع وتحولت الى قضية رأي عام، وقال السيناريست رأفت الميهي،كاتب السيناريو، إنه يكن كل تقدير واحترام للمحامين، وأن الفيلم من نوع الفانتازيا أو الكاريكاتير، وان المحامي في الفيلم لا يرمز لمهنة المحاماة.

وقررت المحكمة عرض الفيلم عرضا خاصا مع ضرورة حضور عادل إمام، ورأفت الميهي، ويوسف شاهين بوصفه موزع الفيلم.