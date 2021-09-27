إغلاق مصنع للأغذية وإتلاف أطنان من المواد الغذائية المخالفة

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، عن إغلاق مصنع للأغذية، وإتلاف نصف طن من الدجاج والكبدة منتهية الصلاحية، وتسعة أطنان من الألبان والأجبان المخالفة في الزرقاء.

وقال مهيدات، وفق بيان صدر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في محافظة الزرقاء، ضبطت 3 أطنان من الطحين والقمح والبهارات تحتوي على حشرات وسوس داخل مستودعات أحد المصانع.

وأشار إلى أنه تم التحفّظ عليها تمهيدًا لإتلافها، كما تم إغلاق المصنع تحفظيًا، وتنظيم ضبط بالسلبيات الحرجة لغايات تحويل أصحاب العلاقة للادعاء العام.

وأضاف أن كوادر التفتيش تمكّنت كذلك من ضبط وإتلاف نصف طن من الدجاج والكبدة منتهية الصلاحية في أحد محال بيع المُجمّدات في الزرقاء، مبينًا أنه تم إغلاق المنشأة وتحويل أصحاب العلاقة للادعاء العام.

وتم كذلك، إتلاف 9 أطنان من الألبان والأجبان لمخالفتها للقواعد الفنية الخاصة بالمنتج، ضُبطت داخل أحد مصانع الأجبان والألبان في الزرقاء، حيث أحالت المؤسسة القائمين على المصنع للادعاء العام.

وشدّد مهيدات على أن المؤسسة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة الغذاء وبما يكفل حماية صحة المواطن وسلامته، من خلال الرقابة المستمرة والحد من الممارسات السلبية المتعلقة بسلامة وجودة المواد الغذائية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني (065008080).

مشاركة 0 مشاركة مشاركة