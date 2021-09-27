إعلان نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية بعد ظهر الجمعة المقبل

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس، اليوم الاثنين، إن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعلن نتائج القبول الموحد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وبين الوزير أبو قديس أن الوحدة ستقوم، بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الموافق 1 / 10 / 2021 بإرسال رسائل نصية تتضمن نتائج ترشيح الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد، وذلك على أرقام هواتفهم التي قاموا بتخزينها عند تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية سواءً كانت هذه الأرقام من داخل أو من خارج المملكة، وسيتم نشر كامل النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة صباح يوم السبت القادم الموافق 2 / 10 / 2021.

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