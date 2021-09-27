أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 36 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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