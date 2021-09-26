حزب الحركة القومية يفخر بشهداء الضفة ويجدد ادانته لاتفاق اوسلو

وصل “المجد” التصريح الصحفي التالي الصادر، اليوم الاحد، عن حزب الحركة القومية..

**قال تعالى-: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون.

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نهنئ الأمة العربية بارتقاء شهداء المقاومة ( الشهيد أحمد زهران، الشهيد محمود حميدان، الشهيد زكريا بدوان) و الذين ارتقوا فجر هذا اليوم خلال الاشتباك المسلح مع جنود العدو الصهيوني في جبال القدس، لتفيض أرواحهم إلى بارئها مقبلين غير مدبرين، بعد مسيرة دؤوبة من النضال والاشتباك مع العدو الغاصب، كما ونهنئ الأمة العربية بارتقاء الشهيد أسامة ياسر صبح والذي ارتقى خلال الاشتباك المسلح مع العدو فجر اليوم في جنين الصمود والعزة.

وإننا وأمام هذه البطولات والفداء نؤكد على تمسكنا بالثوابت التاريخية للأمة العربية، ونؤكد على ضرورة إنهاء اتفاقية أوسلو المذلة التي لم تجلب إلى الشعب العربي الفلسطيني سوى الويلات، وشق الصف الواحد، والانسلاخ عن العمق العربي، وهو ما يدعونا بالضرورة إلى تأكيد موقفنا من معاهدات الاستسلام التي وقعت من قبل الأنظمة العربية، وضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقيات الاستسلامية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الحرية لأسرانا البواسل في باستيلات العدو الصهيونية

عاشت فلسطين حرة عربية