وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و987 إصابة كورونا و1086 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 796,704
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المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني
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