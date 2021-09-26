استشهاد 5 مقاومين في اشتباك مع جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات شنها ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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جرينتش+2 03:19
الجبهة الوطنية المدنية (موج) تستنكر دعوة أطراف عراقية للتطبيع
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