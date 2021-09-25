اين صدام؟.. زمرة من الجواسيس في العراق يطلقون من الوكر الانفصالي الكردي "اربيل" دعوة قذرة للتطبيع مع اسرائيل
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ضعف انتاجية زيتون الضفة والقطاع لموسم الزيت الحالي
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