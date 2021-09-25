المؤسسة الاستهلاكية المدنية تباشر تقديم خدمة التوصيل المنزلي

أطلقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية متجرها الالكتروني، لتأمين (خدمة التوصيل المنزلي) للمواطنين من خلال الموقع الرسمي www.jcsccshop.gov.jo .

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم السبت، ان خدمة التوصيل المنزلي تتيح للمواطنين شراء حاجياتهم ومستلزماتهم من المؤسسة بكل راحة وامان، من خلال الموقع الخاص بالمتجر، دون الحاجة للتسوق بشكل مباشر من فروع المؤسسة، مشيراً الى ان كل السلع المتعاقد عليها متوفرة في المتجر.

وبين ان المؤسسة ستباشر العمل بهذه الالية بداية من العاصمة عمان، ليتم الانتقال بعد ذلك تدريجياً الى باقي محافظات ومدن المملكة الاخرى.

وبين ان المؤسسة جهزت سيارات خاصة لتأمين ايصال طلبات ومشتريات المواطنين من خلال المتجر الى منازلهم دون ترتيب اي عمولات اضافية عليهم، بحيث تكون اسعار البيع مماثلة لما هو موجود داخل الفروع.

واوضح ان رسوم التوصيل مجانية للطلبات التي تزيد عن 20 دينارا، اما الطلبات التي تقل عن ذلك فسيتم استيفاء دينارين كرسوم توصيل.

ودعا القضاه المواطنين الى التواصل مع المؤسسة للاستفسار عن هذه الخدمة من خلال الرقم (0796327555).

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