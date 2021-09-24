جديد الأسيرين محمد ومحمود العارضة.. أسمينا النفق "الطريق إلى القدس"، واهدينا هذا الانتصار الى شهداء الحركة الأسيرة
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جرينتش+2 03:50
كتبه أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال.. صدور العدد 128 من “مجلة الدراسات الفلسطينية”
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