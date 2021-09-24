الأمن ينعى ضابطاً ويعلن القبض على شخصين بمركبة دهسته

نعت مديرية الامن العام الوكيل نواف محمود محسن الذيابات من مرتب نجدة شمال عمان الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، اثر تعرضه لحادث دهس وفرار اثناء الواجب الرسمي في منطقة شارع الاردن، امس الخميس.

واكد الناطق الاعلامي انه وفور وقوع الحادثة جرت متابعة المركبة التي دهست الوكيل الذيابات وضبطهما والشخصين اللذين كانا داخلها، وسيتم احالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وقد دعت المديرية المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم اهله وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

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