جديد الأسيرين محمد ومحمود العارضة.. أسمينا النفق "الطريق إلى القدس"، واهدينا هذا الانتصار الى شهداء الحركة الأسيرة
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الأرصاد الجوية تحذر من الانزلاق على الطرقات جراء تساقط ألامطار
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