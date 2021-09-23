إلغاء العمل بنظام “الترانزيت” عبر جسر الملك حسين

قررت إدارة أمن الجسور إلغاء العمل بنظام الترانزيت (العبور من أراضي الأردن إلى أي دولة أخرى) عبر جسر الملك حسين اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأوضحت، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم استقبال جميع المسافرين عبر الجسر من خلال الإجراءات التالية، ودون الاعتبار لتذاكر سفر أو حجوزات طيران أو فنادق.

*المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الأردنية لا يلزمه التسجيل على المنصة بشرط إحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

*المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الفلسطينية يلزمه التسجيل المسبق على المنصة المطعوم الفلسطيني وإحضار فحص كورونا مسبق صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

*أما المسافر غير الحاصل على شهادة مطعوم يلزمه التسجيل المسبق على المنصة وإحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم وعمل فحص كورونا حال وصوله للجسر.