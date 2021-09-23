امين الجامعة العربية يحذّر من تفكك العالم العربي، واطماع كل من تركيا واسرائيل وايران واثيوبيا في السيطرة عليه/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:14
إضراب عام في بيت لحم حداداً على استشهاد الأسير حسين مسالمة، و”حماس” تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني