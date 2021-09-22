متقاعدون من جامعة اليرموك يحتجون على تأخير مكافأة نهاية الخدمة

نفذ موظفون متقاعدون في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة المتعطلة منذ بداية العام الحالي.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت ساعتين قبل أن يلتقي رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد ممثلين عنهم، بصرف 50 بالمئة من مكافأة نهاية خدمتهم وتأجيل النسبة الباقية لموازنة العام القادم .

وقالوا إنهم دفعوا المستحقات المترتبة عليهم عن مكافأة نهاية الخدمة لدائرة ضريبة الدخل قبل أن يحصلوا عليها فعليا مطالبين بالإسراع بدفع جزء منها ليتمكنوا من تسير الأمور المعيشية لأسرهم.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة لوكالة (بترا) إن الأوضاع المالية الحالية في الجامعة تقف عائقا أمام صرف مستحقات نهاية الخدمة لأكثر من 120 موظفا وعضو هيئة تدريس تقاعدوا خلال عامي 2020 و2021.

وبين إلى أنه سيصار إلى تأمين المستحقات لمتقاعدي عام 2020 خلال الأيام القادمة في حين سيصار الى إرجاء صرفها لمتقاعدي عام 2021 للفصل الصيفي القادم من عام 2022 على ضوء الإمكانات المالية للجامعة معبرا عن أمانيه بأن تسمح ظروف الجامعة المالية بصرف مستحقات نهاية الخدمة لجميع المتقاعدين دفعة واحدة.

يشار إلى أن عدد المتقاعدين من الجامعة العام الماضي يصل إلى نحو 90 متقاعدا جلهم من أعضاء الهيئة التدريسية بينما متقاعدو العام الحالي 2021 يصلون لحوالي 20 متقاعدا أغلبهم من الاداريين .

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