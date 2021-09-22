قطر تبدأ تنفيذ استراتيجية التحول إلى المركبات الكهربائية

أعلنت دولة قطر بدء تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتحول إلى المركبات الكهربائية، التي أعدتها القطاعات الحكومية المسؤولة عن هذا الأمر.

جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن هيئة الأشغال العامة “أشغال” بدأت مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة في دولة قطر من أجل التحول إلى المركبات الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن تلك الاستراتيجية أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.

وأوضح البيان أن العديد من الجهات الحكومية ستتعاون مع الشركات الوطنية المساهمة في هذه الاستراتيجية في إطار الجدول الزمني الخاص بتنفيذه.

وذكر البيان أنه سيتم توقيع عقود أجهزة شحن المركبات الكهربائية لتنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية خلال الأيام المقبلة.