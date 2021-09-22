بدء التسجيل لامتحان “التوجيهي” التكميلي في 3 تشرين الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، البدء بالتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2021، الخاص بطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” ابتداء من 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ولغاية 14 من الشهر المذكور.

وقالت الوزارة في بيان، إن “التسجيل للامتحان التكميلي لكل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام لعام 2021 باستثناء الذين استكملوا متطلبات النجاح من الطلبة المستنفدين، ويبدأ التسجيل صباح الأحد الموافق 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وينتهي مساء الخميس الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر”. علما بأنه “لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ”.

والتسجيل للامتحان يتم عبر رابط إلكتروني أو عن طريق رابط خاص بعملية تسجيل الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم، وفق الوزارة التي قالت: “لا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين”.

لكن “على المشترك غير الأردني مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم محضرا معه صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عملية التسجيل والدفع”، على ما ذكرت الوزارة.

و”يُعدُّ التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة”، وفق الوزارة.

وتبلغ رسوم الاشتراك لجميع المشتركين المسجلين “20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين”.

وحددت لجنة الامتحان العام موعد عقد الامتحان التكميلي لعام 2021 بدءًا من يوم الخميس في 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل.