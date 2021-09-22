خريف البطريرك.. 80 بالمئة من الفلسطينيين يطالبون باستقالة محمود عباس، وحكومة بينيت ترفض الجلوس والتفاوض معه
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جرينتش+2 05:30
ابتعاد واشنطن عن نزاعات وكلائها بالشرق الأوسط يدفعهم لاعتماد التفاهمات الدبلوماسية
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