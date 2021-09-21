مجلس السيادة السوداني الحاكم يعلن احباط محاولة انقلابية، واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم
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جرينتش+2 10:59
وفاة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي خلف مبارك في الرئاسة المصرية
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