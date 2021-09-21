مجلس السيادة السوداني الحاكم يعلن احباط محاولة انقلابية، واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم
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وزير الصحة يؤكد تعيين مدير جديد لمستشفيات البشير اليوم
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