مجلس السيادة السوداني الحاكم يعلن احباط محاولة انقلابية، واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم/ فيديو
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جرينتش+2 03:37
واقع لا يتناسب مع عدالة القضية وتضحيات الشعب
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