نقابة الأطباء تعلن عن فرص عمل للمتعطلين والخريجين الجدد

أعلنت نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن توفر فرص عمل للأطباء العامين المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد في مشروع “إعطاء المطاعيم والتقصي الوبائي”.

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحافي، اليوم ، إن المشروع الذي يشمل محافظات المملكة كافة، سيكون لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في حال جرى تمديده.

وبين أن هذه المبادرة جاءت بعد سلسلة من الاتصالات التي أجرتها النقابة مع وزارة الصحة والمنحة الأوروبية، وضمن مساعي النقابة لإيجاد حلول لمشكلة بطالة الأطباء وتوفير وظائف للأطباء المتعطلين عن العمل، في ظل أزمة البطالة في صفوف الشباب.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة