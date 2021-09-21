مجهول يعطل محولا كهربائيا في الكرك باطلاق النار عليه

اعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إن احد محولاتها في قرية العراق بلواء المزار بمحافظة الكرك، قد تعرض مساء اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما تسبب في عطبه وانقطاع التيار عن نحو 350 مشتركا.

ووفق بيان للشركة، فقد قامت بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، حيث تبين أن سبب عطل المحول يعود لإطلاق عيارات نارية.

وطالبت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، للكشف عن هوية المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة، ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.