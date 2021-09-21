مجلس السيادة السوداني الحاكم يعلن احباط محاولة انقلابية، واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة للانقلاب على السلطة في البلاد، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.

ونقلت “وكالة الأنباء السودانية- سونا”، عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة قوله إن “القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما”.

وأضاف: “تم اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم أفشلت السلطات الأمنية والعسكرية فجر اليوم”.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه “يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات”.

في حين أعلن الجيش السوداني أنه “تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة”.

كما وردت أنباء عن قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي محاولة الانقلاب، وهو قائد سلاح المدرعات، إذ لفتت الأنباء إلى “استمرار سيطرته علي سلاح المدرعات”.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية.

وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا مصدر عسكري سوداني بـ”اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة”.

ونقلت الأناضول عن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، قوله إنه “تم القبض على المتورطين في المحاولة الانقلابية، وإنهم يخضعون للتحقيق الآن”.

وأفادت صحيفة “السوداني” بـ”تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر “أم درمان” القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة”.

وأشارت “السوداني” إلى أن “إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن “محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية”.