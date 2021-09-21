تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 9 وفيات و870 إصابة كورونا و975 شفاء ليصبح حاصل حالات الشفاء 792,718
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جرينتش+2 09:01
جهة مجهولة تخطف 3 مسلحين من “قسد” الكردية بريف دير الزور
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