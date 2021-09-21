اجواء معتدلة اليوم الثلاثاء وغدا، وكتلة هوائية رطبة الخميس

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية رطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات الليل المتأخرة يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار .

وتبقى المملكة الجمعة، تحت تاثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.