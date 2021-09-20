قناة عبرية تطرح السؤال: مَن الذي أقنع انفيعات وكممجي بمغادرة مخيم جنين المُحصّن قبل اعتقالهما باقل من ساعة؟
أهم العناوين
جرينتش+2 12:20
الوهادنة: جرعة واحدة من لقاح كورونا لا تكفي وتحتاج لجرعة ثانية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني