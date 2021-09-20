الأمن العام يوضح الفيديو المتداول لعملية خطف في العاصمة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعين وظهرت خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون على شخص ويخطفونه، قد وقع في منطقة النزهة في العاصمة أمس.

واضاف أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية إثر خلاف سابق بينهم، وأثناء ذلك خطفوا أحد الاشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان .

وبين انه بعد التحقيق في القضية تبين أن الشخص الذي تعرض للخطف قد تُرك وشأنه بعد مسيرهم لمسافة قصيرة، وجرى استدعاؤه، وأفاد بانه على خلاف مع هؤلاء الاشخاص اثر قضية سابقة، وضُبطت المركبة التي استخدمها الاشخاص والبحث جارٍ عنهم.

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