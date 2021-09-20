ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1075 إصابة كورونا و1002 شفاء ليصبح حاصل حالات الشفاء 791,725

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 8 وفيات و1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10624 وفيات و814676 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، 3.51 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12327، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 497 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1002 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 791725 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30597 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9805938 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3638442، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3185790.