اجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الخميس، لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 29، وفي البحر الميت 38 – 28، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

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