في حدث بالغ الدلالة والاهمية.. رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع السوري لتنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة
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جرينتش+2 06:59
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و920 إصابة كورونا و1061 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 790,672
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