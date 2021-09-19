لجنة تحديث المنظومة السياسية ترسب في امتحان الرأي العام.. 32% فقط من الأردنيين يعلنون الثقة بها !!!

كشف استطلاع للرأي العام حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اليوم الأحد، أن 32% من الأردنيين فقط يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقابل 68% لا يثقون بها، و31% متفائلون بمخرجاتها.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، فإن نصف الأردنيين (51%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل الاجتماعي، و(43%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، ويعتقد (42%) أنها ستعزز دورهم في الإدارة المحلية.

ولفت الاستطلاع أن (59%) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور المرأة في العمل الاجتماعي، و (53%) يعتقدون أن هذه المخرجات ستعزز دورها في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، فيما يعتقد (49%) أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في الإدارة المحلية.

وبين أن نصف الأردنيين تقريباً (48%) يعتقدون أن تعديل/تطوير قانون الانتخابات البرلمانية هو من أولويات الإصلاح السياسي في الأردن.

الاستطلاع أظهر أن ثلث الأردنيين (33%) يعتقدون أن حياتهم ستتغير للأفضل في حال أصبح هنالك أحزاب قوية وفاعلة في الأردن، فيما يعتقد (35%) أنه لن يتغير شيء على حياتهم، ويعتقد (9%) أن حياتهم سوف تتغير للأسوأ في حال أصبح في الأردن أحزاب سياسية قوية وفاعلة.

أقل من ثلث الأردنيين (31%) متفائلون بمخرجات هذه اللجنة، و(69%) غير متفائلين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

(%8) فقط من الذين سمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة يتابعون جميع أخبار وتصريحات اللجنة، ونصف الأردنيين (47%) لا يتابعون أخبار وتصريحات هذه اللجنة، فيما يتابع معظم أخبار وتصريحات اللجنة (11%) من الأردنيين.

(%32) من الأردنيين يعتقدون أن اللجنة ستكون قادرة على صياغة قانون انتخاب عادل وممثل لمختلف أطياف المجتمع.

غالبية الأردنيين (62%) يعتقدون أن مجلس النواب الحالي سيعمل على إقرار مخرجات اللجنة الملكية كما تصله من الحكومة، فيما يعتقد ربع الأردنيين (25%) أن مجلس النواب سوف يعمل على تعديل مخرجات اللجنة قبل إقرارها.

غالبية الأردنيين (70%) يعتقدون أنه سيكون هنالك (اعتراض/عدم قبول) لمخرجات اللجنة، وبغض النظر عن هذه المخرجات، مقابل (20%) يعتقدون أنه لن يكون هنالك اعتراض/عدم قبول على مخرجات اللجنة.

(%43) من الأردنيين يعتقدون أن القليل من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستكون قابلة للتطبيق، فيما يعتقد (26%) أن مخرجات اللجنة لن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، ويعتقد (15%) أن معظم المخرجات ستكون قابلة للتطبيق الفعلي.

(%39) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستسهم في زيادة نسبة الترشح للانتخابات النيابية. مقابل (60%) يعتقدون أن تطوير/تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات.

يعتقد (46%) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد (31%) أن هذه المخرجات لن تغطي شيئاً من الإصلاح السياسي المنشود في الأردن. ويعتقد (17%) أن هذه المخرجات ستغطي معظم الإصلاح السياسي المنشود في الأردن.

(%44) من الأردنيين يعتقدون أنه لن تكون هنالك حياة حزبية في الأردن، فيما يعتقد (11%) أنه ستكون هنالك حياة حزبية خلال العشر سنوات المقبلة، ويعتقد (9%) أنه سيكون هنالك حياة حزبية خلال الخمس سنوات المقبلة.

فقط (39%) من الأردنيين يعتقدون أن الدولة الأردنية جادة في الانتقال إلى حكومات حزبية برلمانية، فيما يعتقد (34%) أنها غير جادة على الإطلاق. ويعتقد (29%) أن الصيغة المعمول بها حالياً هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات في الأردن، فيما يعتقد (27%) أن الحكومات البرلمانية هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات الأردنية.

يعتقد فقط (20%) من الأردنيين أن الأحزاب السياسية في الأردن قوية وفاعلة، ويثق بها فقط (16%) من الأردنيين.