في حدث بالغ الدلالة والاهمية.. رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع السوري لتنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة

عمان 19 أيلول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأحد في عمان، وزير الدفاع/ رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما، استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة.

يشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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