في حدث بالغ الدلالة والاهمية.. رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع السوري لتنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة
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جرينتش+2 06:58
عريس فتحاوي يؤوي كممجي وانفيعات في منزله بجنين
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