ضبط متسول دخله 1100 دينار شهريا وآخر يمتلك سيارتين

ضبطت كوادر مكافحة التسول في العاصمة عددا من المتسولين من ذوي الاملاك والمؤسسات والدخول المرتفعة .

واشارت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ان احد المتسولين يتقاضى دخلا اسريا يصل الى 1100 دينار كما يمتلك سيارة خصوصي نوع (تويوتا) موديل 2011.

كما ضبطت كوادر المكافحة متسولا اخر يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 393 دينارا ويمتلك سيارة خاصة ، اضافة الى وجود مؤسسة فردية باسمه .

وضبطت كذلك متسولا يمتلك مؤسسة فردية براسمال 16 الف دينار، اضافة الى متسول اخر يمتلك مؤسسة فردية وسيارتين احداهما موديل 2017 والاخرى موديل 2000.

وتؤكد الوزارة ان حملات مكافحة التسول مستمرة في كافة محافظات المملكة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والادارة المحلية والامن العام وامانة عمان الكبرى والبلديات للحد من افة التسول في مختلف المحافظات.

وقد اهابت وزارة التنمية الاجتماعية بالمواطنين عدم منح هؤلاء المتسولين اية مبالغ مالية، حيث يمتهنون التسول للتكسب وجمع الاموال دون حاجة من خلال استدرار عطف الناس والاحتيال عليهم.

وتمنت الوزارة على المواطنين المساهمة في مكافحة هذه الافة عبر التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن رقم (0798518274) للابلاغ عن اية حالات تسول في المملكة.