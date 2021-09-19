في حدث بالغ الدلالة والاهمية.. رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع السوري لتنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة
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جرينتش+2 06:58
توقيف سمسار وصاحب مزرعة بسبب غرق طفل في بركتها
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