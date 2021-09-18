وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و1048 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,634
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قائد لواء غولاني الصهيوني: في كل ليلة يتم إطلاق النار على جيشنا ثلاث أو خمس مرات من مخيم جنين
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