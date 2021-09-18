انتهاء تقديم طلبات الالتحاق لبرنامج التجسير بالجامعات الرسمية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستنتهي اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم، أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات، لافتا إلى أن تقديم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط : www.admhec.gov.jo.

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