الروبوتات القاتلة.. “نيويورك تايمز” تكشف كيف اغتال الموساد عن بُعد محسن فخرى زادة، أكبر عالم نووي إيرانى

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و1048 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,634
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