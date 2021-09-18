الاسلاميون نجحوا بالانتخابات وفشلوا في امتحان الحكم، لكن هل جاء اداء ورثتهم افضل منهم؟

قد تعود الإسلاموية الصارمة لـ”طالبان” إلى حكم أفغانستان، لكن الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي عانوا في الآونة الأخيرة وفقدوا مواقعهم في اروقة الحكم. فحزب “النهضة” الذي يصف نفسه بأنه “ديمقراطي مسلم”، كان أكبر حزب في البرلمان التونسي حتى علق الرئيس “قيس سعيد” البرلمان في يوليو/ تموز الماضي.

وبعد أكثر من شهر بقليل، تعرض حزب “العدالة والتنمية” المغربي، وهو حزب إسلامي معتدل آخر قاد الائتلاف الحاكم، لهزيمة ساحقة في الانتخابات، حيث فقد 90% من المقاعد التي كان يشغلها.

قبل عقد من الزمان، كانت الأحزاب الإسلامية في تصاعد في العالم العربي. وغالبًا ما كان يُنظر إلى أن هذه الأحزاب أكثر نزاهة من منافسيها وبارعة في تقديم الخدمات، وكانت في وضع جيد للاستفادة من الثورات الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة في عام 2011.

في مصر، فازت جماعة “الإخوان المسلمون” بأول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، وأصبح حزب “النهضة” قوة بعد أن تبنت تونس الديمقراطية، وكان حزب “العدالة والتنمية” أكبر حزب في المغرب منذ 10 سنوات.

يقول “حمزة المؤدب”، من مركز كارنيجي للشرق الأوسط: “انظر إلى الربيع العربي، فهذه الأحزاب اكتسحت السلطة واعدة بجلب الأمل والتغيير.. لم يحققوا ذلك.. سرعان ما استاء المصريون من محمد مرسي، الرئيس الإخواني الذي أعلن أنه محصن من الرقابة القضائية واندفع نحو دستور معيب. تم طرده من قبل الجيش في عام 2013 ، وسط احتجاجات ضد حكمه”.

قد يكون حزبا “النهضة” و”العدالة والتنمية” قد تعلما من جماعة الإخوان عدم التجاوز. على سبيل المثال، عندما دفعت الاحتجاجات الكبيرة الديمقراطية التونسية إلى حافة الهاوية في عام 2013، توصل حزب النهضة لتفاهم حول دستور جديد وتنازل عن السلطة. لكن استعداده للعمل مع المعارضين وتنازلاته دفع بعض التونسيين إلى اتهامه بالانتهازية. يقول العضو بالحزب “أحمد قعلول”: “أعتقد أنه كان هناك فشل في تفسير سبب ضرورة ذلك”.

حتى لو لم تكن مسؤولة بالكامل، فقد ارتبطت حركة النهضة بعقد من الصعوبات الاقتصادية والفساد المستشري والحكم السيئ.

ويقول “المؤدب” في إشارة إلى “النهضة” وحزب “العدالة والتنمية”: “من خلال التسوية مع النخب الاقتصادية وقبول الوضع الراهن، فشلوا اقتصاديًا.. من خلال المساومة مع الأحزاب الأخرى وفي السياسة، فشلوا أيديولوجياً”.

مثل حزب “النهضة”، حاول حزب “العدالة والتنمية” التخلص من صورته الإسلامية. ومع ذلك، فقد كافح ليشق طريقه. لم يتمكن من وقف القوانين التي تجيز الاستخدام العلاجي للقنب، واتجه لدفع اللغة الفرنسية في التعليم (على حساب اللغة العربية) وإصلاح نظام التصويت.

في العام الماضي، تعهد رئيس وزراء حزب “العدالة والتنمية”، “سعد الدين العثماني”، بعدم التعامل مع إسرائيل أبدًا. بعد أسابيع ، قام المغرب بتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية. ووصف المنتقدون الحزب بأنه ضعيف وغير كفء.

ويقول المدافعون عن حزب “العدالة والتنمية” إنه واجه أقوى مؤسسة في المغرب، النظام الملكي. على الرغم من أن الملك “محمد السادس” أعطى المزيد من الصلاحيات للبرلمان بعد الربيع العربي، إلا أن معظم القرارات الكبرى بقيت بيده. يدير السياسة الاقتصادية والخارجية. والاتفاق مع إسرائيل صاغه الديوان الملكي. ووسائل الإعلام الخاضعة لعبودية الملك تمنحه الفضل في النجاحات، مثل طرح لقاح “كورونا”، وإلقاء اللوم على الحكومة بالفشل. ويتهم حزب “العدالة والتنمية” الأحزاب المتنافسة بشراء الأصوات.

الحزب ليس وحده الذي يشعر أن النظام يغشه. ففي مصر، واجهت جماعة “الإخوان المسلمون” معارضة من الشرطة وموظفي الخدمة المدنية، الذين رفضوا أداء وظائفهم، والقضاة الذين حلوا البرلمان. وعملت أجهزة المخابرات، بمساعدة حكومات أجنبية، على إسقاط الجماعة.

كانت حركة “النهضة” أكثر حرية، لكنها في النهاية اصطدمت مع “سعيد”. كان انتزاعه السلطة رغم أنه من الواضح أنه غير ديمقراطي ، يتمتع بشعبية كبيرة.

وهناك خطورة من أن يسأل الإسلاميون في العالم العربي أنفسهم أسئلة، مثل: لماذا نشارك في أنظمة سياسية ليست حرة أو عادلة؟ لماذا نؤمن بأحزاب لا تفعل شيئًا؟ وأن يصلوا إلى قناعة مفادها أنه من الأفضل أن نحذو حذو “طالبان” التي حملت السلاح وهزمت قوة عظمى.

لكن “قعلول” متفائل، حيث يعتقد أن الناشطين التونسيين وجماعات المجتمع المدني ستحافظ على الديمقراطية.

ويقول: “إذا أظهروا أنهم قادرون حقًا على إحداث فرق، فلن تكون هناك حاجة إلى الإسلاموية”. “سيكون لديك فقط ديمقراطية يديرها مسلمون”.

المصدر – إكونوميست