وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و790 إصابة كورونا و415 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,231
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جرينتش+2 08:23
أطول رؤساء الجزائر بقاءاً في الحكم لما يقارب 20 عاماً .. رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
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